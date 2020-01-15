Як побачення наосліп: відео з котом підкорює Reddit

У мережі не можуть втримати сміх та здивування від епічного фото з котом. Ролик став вірусним, адже нагадує людям різні ситуації з їхнього життя.

На платформі Reddit користувач Toomad316 поділився кумедним роликом з пухнастиком, який застряг у дереві. За короткий час допис зібрав понад 14 тисяч переглядів та більше як сотню коментарів. А все тому, що кіт виявився зовсім не таким чарівним, як припускав автор відео.

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Як зізнались коментатори, це можна порівняти з їхніми побаченнями наосліп або з будь-якими іншими очікуваннями та реальністю.

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