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Винахідлива жінка прикинулась вагітною, аби не доплачувати за багаж

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Жінка вирішила обдурити авіакомпанію - фото 1
Жінка вирішила обдурити авіакомпанію

Пасажирка бюджетної авіакомпанії Jetstar сховала свої речі в передню частину комбінезона, прикинувшись вагітною. Це вона зробила для того, щоб не доплачувати за зайвий багаж. Ребекка Ендрюс летіла з Мельбурна до Сіднея. Їй майже все вдалося, але за кілька хвилин до посадки жінку викрили.

Авіакомпанія Jetstar дозволяє мандрівникам брати з собою тільки 7 кг багажу у ручній поклажі. Якщо є потреба взяти з собою більше речей, потрібно доплатити 60 австралійських доларів. Ребекка спробувала обійти систему, прикинувшись вагітною.

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Жінка одягнула еластичний комбінезон, сховала під ним ноутбук (за спиною), важкий зарядний пристрій і додатковий одяг (спереду). Поверх вона одягла вільний одяг. Все це Ребекка зробила у вбиральні в зоні вильоту, вже пройшовши реєстрацію на рейс.

Вага сумки зменшилася до потрібних семи кілограмів, а сам передпольотний огляд пройшов успішно. Однак, коли Ребекка дісталася до виходу на посадку, вона виявилася останнім пасажиром в черзі, і вся увага була прикута саме до неї. Заходячи на борт, дівчина випустила з рук квиток і була змушена нахилитися за ним. Обриси ноутбука за спиною стали занадто явними, що й стало причиною того, що її викрили.

Жінка прикинулась вагітною, щоб не доплачувати за багаж - фото 364642
Жінка прикинулась вагітною, щоб не доплачувати за багаж

Член екіпажу помітив це і спитав Ребекку, чи є у неї щось ще під курткою. У результаті дівчина "злякалася" і зізналася, а Jetstar взяла з неї додаткову плату.

За словами Ребеки, попри поразку, вона б зробила це знову, але перш за все переконалася б, що не останньою заходить на борт.

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Джерело: independent
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