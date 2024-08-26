У Гейлі та Джастіна Біберів народився первісток – яке ім'я йому дали

Подружжя Біберів оголосило щасливу новину: у них народився син. Популярний співак та відома модель, які довгий час приховували свої плани на батьківство, нарешті поділилися цією радістю зі світом.

Радісною новиною щасливий зірковий батько поділився у своєму Instagram. Він опублікував перше фото сина з пологового.

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На світлині видніється його крихітна ніжка, яку тримає Гейлі. У підписі Джастін також розсекретив ім’я хлопчика. Пара назвала малюка Джеком Блюзом Бібером.

Ласкаво просимо додому. Джек Блюз Бібер, – ніжно підписав знімок співак.

Ім'я "Джек" має особливе значення для сім'ї Біберів, адже це друге ім'я батька Джастіна, Джеремі Бібера. Відновлення стосунків з батьком було важливим кроком у житті співака, і тепер це ім'я стане частиною їхньої нової сімейної історії.

Подружжя Біберів завжди були дуже релігійними і, за їх словами, вони покладалися на підтримку своєї християнської віри та церковної громади під час очікування сина. Гейлі тримала свою вагітність у таємниці протягом шести місяців, пояснюючи це тим, що її живіт не був особливо помітним до шостого місяця.

Я хотіла жити своїм життям, – зазначила Гейлі, додавши, що приховувати таку велику таємницю було "неприємно".

Інформація про вагітність Гейлі з'явилася 9 травня 2024 року, коли вона поділилася фотографіями з Гаваїв, де пара поновлювала шлюбні обітниці. Це стало неочікуваною та радісною новиною для їхніх шанувальників.

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