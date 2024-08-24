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Klavdia Petrivna відкрила своє обличчя: дивіться новий кліп "Орбіти" разом з Tvorchi
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Український гурт Tvorchi та інкогніто-співачка Klavdia Petrivna представили спільну пісню "Орбіти" та однойменний кліп. Цікаво, що виконавиця, яка завжди приховувала своє обличчя, вперше показала його.
23 серпня виконавці презентували спільний трек "Орбіти". Кажуть, що цього фіта не мало бути й сама робота – експеримент.
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За словами артистів, "Орбіти" – це композиція про двох сильних особистостей, які попри бажання бути разом, не поступаються одне одному.
Цього фіта не повинно було бути, але він народився кращим, ніж ми самі могли уявити! "Орбіти" – про дві сильні та вперті особистості, які одночасно хочуть бути разом, та не поступаються один одному, – прокоментували артисти.
Трек "Орбіти" увійшов до майбутнього альбому "Planet X" дуету Tvorchi, вихід якого запланований на 13 вересня.
Ми познайомилися прямо на студії, зустрілися там навіть трохи насторожені один до одного. Але вже через годину-дві все понеслося: музика, текст… Ми писали те, що відчували в моменті, тому вона вийшла одночасно правдива, грайлива та з характером, – поділилися виконавці.
Режисером кліпу став Руслан Махов, а хореографом-постановницею – Марина Кущова. Вона відома створенням хореографії для Лені Кравіца, британського співака Yungblud та багатьох українських зірок. У кліпі Джеффрі (Tvorchi) та Клавдія фліртують, іронізують, заграють одне з одним танцем й водночас залишаються стриманими, але не беземоційними.
Зазначимо, що інкогніто-співачка Klavdia Petrivna вперше не приховувала обличчя за капелюхом і масками. Вона вдягнула лише чорні окуляри та хустку на голову. Тепер підписники можуть точно бути впевненими, що за образом інкогніто-співачки стоїть Соломія Опришко.
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