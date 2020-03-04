Названий найкращий автомобіль 2020 року

Peugeot 208 став найкращим в Європі – в чому секрет успіху хетчбека.

Названо переможця конкурсу Car of the Year 2020 року.

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Так, найкращим автомобілем 2020 року був визнаний Peugeot 208. Переможця обирало міжнародне журі, що складається з 60 експертів з 23 країн.

Peugeot 208 зміг обійти своїх головних конкурентів: BMW 1-Series, Ford Puma, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 і Toyota Corolla. Вперше модель Peugeot 208 презентували на автосалоні в Женеві ще в 2012 році. Peugeot 208 пропонує як моделі з ДВЗ, так і електричну версію. Зокрема, електрокар e-208 оснащений мотором потужністю 100 кВт (136 к.с.) і максимальним обертовим моментом 260 Нм, доступним відразу після старту. Літій-іонна батарея місткістю 50 кВт*год здатна забезпечити запас ходу до 340 км (WLTP) або 450 км.

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