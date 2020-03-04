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Bentley презентувала найдорожчий автомобіль в історії: фото

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Bacala - фото 1
Bacala / motor

Компанія Bentley спільно з найстарішим британським кузовним ательє Mulliner представила найдорожчу машину за всю свою історію. Відомо, що авто отримало назву Bacalar і є ексклюзивним родстером зі стильним зовнішнім виглядом, який створили на основі купе Continental GT.

Автомобіль стане першою двомісною моделлю компанії Bentley починаючи з 1930 року, а її тираж буде складатися лише з 12 екземплярів. Ціна починається від 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. З огляду на специфіку новинки, зовсім не дивно, що весь тираж вже розпроданий.

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Bentley презентувала найдорожчий автомобіль в історії: фото - фото 389927
Bentley презентувала найдорожчий автомобіль в історії: фото - фото 389928
Bentley презентувала найдорожчий автомобіль в історії: фото - фото 389929

До відмінних рис Balacar слід віднести те, що виробники створили кузовну частину з нуля, відштовхуючись від прототипу EXP 100 GT. Стилісти з Mulliner завдяки заднім ліхтарям, малюнку 22-дюймових колісних дисків і формам передніх фар зберегли спадкоємність з концептом.

Архітектуру інтер'єру новинки можна порівняти з донорським кабріолетом, оскільки схожість виникає за рахунок віртуальних приладів, тригранної панелі, селектора трансмісії і конфігурації центрального тунелю. Balacar має також оригінальне кермо, цікавий графічний інтерфейс та спеціальні сидіння з натуральної вовни.

Крім цього, творці вирішили оснастити новинку ексклюзивним комплектом дорожніх сумок, колірна гамма яких співпадає з сидіннями.

Bentley презентувала найдорожчий автомобіль в історії: фото - фото 389930
Bentley презентувала найдорожчий автомобіль в історії: фото - фото 389926

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Джерело: motor
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