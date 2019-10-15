Танення льодовиків: фотопорівняння через сто років

Вчені повторили політ швейцарського фотографа, який зняв альпійські льодовики 100 років тому, і порівняли знімки.

Катастрофічне танення льодовиків показали на фото з різницею в сто років.

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Вчені Кіран Бакстер і Еліс Воттерстон повторили політ швейцарського пілота і фотографа Вальтера Міттельхольцера. В кінці літа 1919 року він піднявся на літаку над найвищою горою Альп Монбланом, і сфотографував льодовики.



Через сотню років фахівці з шотландського Університету Данді повторили політ фотографа, зробивши такі самі знімки. Як точки для геолокації вчені використовували гірські піки і вершини. Порівнявши знімки Міттельхольцера, а також Бакстера й Воттерстона, видно, наскільки розтанули альпійські льодовики. Сторіччя, практично, знищило крижаний покрив на горах. Також вчені показали танення інших льодовиків, порівнявши фото одних і тих самих місць.

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