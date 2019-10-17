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Науковці розповіли, як презервативи можуть вплинути на глобальне потепління

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Науковці хочуть, аби контрацептиви були доступними для всіх - фото 1
Науковці хочуть, аби контрацептиви були доступними для всіх

Використання презервативів та інших засобів контрацепції має уповільнити зростання населення нашої планети. А це скоротить викиди парникових газів в атмосферу на 40%, як вважають експерти.

Фахівці з Population Council виступили з пропозицією забезпечити універсальний доступ усього населення нашої планети до засобів контрацепції для того, щоб скоротити народжуваність.

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На думку експертів, цей підхід повністю ігнорується тими, хто бореться проти змін клімату. Експерти переконані, що презервативи й інші контрацептиви мають потенціал суттєво уповільнити зростання населення, що призведе до зменшення парникових викидів в атмосферу. До останнього часу з цими викидами пропонували боротися тільки завдяки скороченню виробництва.

Природно, що для багатьох бідних країн, які хотіли б досягти рівня життя Західної Європи або США, стратегія зменшення виробництва й уповільнення зростання економіки виглядає дещо небажаною. Водночас у цих країнах спостерігається неконтрольоване зростання народжуваності. Саме тому доступ до засобів контрацепції забезпечить зменшення нестримного зростання населення та скоротить, як наслідок, обсяг парникових викидів.

Регулювання народжуваності позитивно вплине на екологію - фото 362174
Регулювання народжуваності позитивно вплине на екологію

"Сьогодні більшість вчених ратують за перемикання на поновлювані джерела енергії та економнішу витрату цієї енергії, – кажуть експерти з Population Council. – Але ми повинні враховувати всю гостроту проблеми та відсутність політичної волі в багатьох державах. Існують й інші підходи щодо обмеження парникових викидів, яким потрібно давати широкий пріоритет. Одним з них є надання доступу до ефективних засобів контрацепції".

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Джерело: Medikforum
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