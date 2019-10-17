Науковці розповіли, як презервативи можуть вплинути на глобальне потепління

Використання презервативів та інших засобів контрацепції має уповільнити зростання населення нашої планети. А це скоротить викиди парникових газів в атмосферу на 40%, як вважають експерти.

Фахівці з Population Council виступили з пропозицією забезпечити універсальний доступ усього населення нашої планети до засобів контрацепції для того, щоб скоротити народжуваність.

І ще: Нобелівська премія за боротьбу з бідністю у світі: названо переможців

На думку експертів, цей підхід повністю ігнорується тими, хто бореться проти змін клімату. Експерти переконані, що презервативи й інші контрацептиви мають потенціал суттєво уповільнити зростання населення, що призведе до зменшення парникових викидів в атмосферу. До останнього часу з цими викидами пропонували боротися тільки завдяки скороченню виробництва.

Природно, що для багатьох бідних країн, які хотіли б досягти рівня життя Західної Європи або США, стратегія зменшення виробництва й уповільнення зростання економіки виглядає дещо небажаною. Водночас у цих країнах спостерігається неконтрольоване зростання народжуваності. Саме тому доступ до засобів контрацепції забезпечить зменшення нестримного зростання населення та скоротить, як наслідок, обсяг парникових викидів.

Регулювання народжуваності позитивно вплине на екологію

"Сьогодні більшість вчених ратують за перемикання на поновлювані джерела енергії та економнішу витрату цієї енергії, – кажуть експерти з Population Council. – Але ми повинні враховувати всю гостроту проблеми та відсутність політичної волі в багатьох державах. Існують й інші підходи щодо обмеження парникових викидів, яким потрібно давати широкий пріоритет. Одним з них є надання доступу до ефективних засобів контрацепції".

Читайте також: Науковці проїхалися по електромобілях: як вони впливають на довкілля