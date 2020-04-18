У Facebook з'явиться новий лайк, який особливо актуальний у час пандемії коронавірусу

У соцмережі Facebook з'явиться ще одна кнопка для реакції, яка допомагає людям висловлювати підтримку один одному. Про це повідомив в Twitter менеджер Facebook Олександру Войка.

Реакція Care (співчуття) з'явиться на десктопній версії сайта і в Messenger з наступного тижня. На сайті вона буде виглядати як смайлик, що обіймає серце, в месенджері – як пульсуюче серце.

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У компанії таким способом вирішили допомогти людям висловлювати один одному підтримку в непростий час пандемії коронавірусу. За цей час в соцмережі значно зросла відвідуваність через карантин.

У лютому 2016 року Facebook додав до кнопки "Подобається" п'ять кнопок-емодзі для вираження різних емоцій.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.



We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw — Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020

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