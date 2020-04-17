Facebook скасував всі свої масові заходи до червня 2021 року

Компанія Facebook скасувала всі свої масові офлайн-заходи до червня 2021 року. Частину з них проведуть в режимі віртуальних брифінгів. Про це повідомив гендиректор компанії Марк Цукерберг.

За словами глави Facebook, компанія не стане поспішати з поверненням в офіси навіть після зняття карантину у США. Як мінімум до кінця травня переважна більшість співробітників продовжать працювати з дому, але критично важливі команди зможуть раніше повернутися до нормальної роботи.

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Цукерберг зазначив, що співробітники можуть продовжити працювати віддалено як мінімум до кінця літа 2020 року. Наприклад, якщо вони входять до групи ризику або їм потрібно доглядати за дітьми. При цьому всім працівникам заборонили ділові поїздки до червня 2020 року.

Як пояснив Марк Цукерберг, рішення не поспішати з поверненням в офіси прийняли, щоб дати можливість безпечно повернутися до роботи тим, хто не може ефективно працювати віддалено. На думку Цукерберга, співробітникам його компанії в цьому пощастило – більшість з них може продуктивно працювати з дому.

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