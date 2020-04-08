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Facebook запустила соціальну мережу Tuned для закоханих пар

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Facebook запустила соціальну мережу Tuned для закоханих пар - фото 1

Facebook запустила експериментальний проєкт соціальної мережі і месенджера Tuned для закоханих пар. Його основними відмінностями є новинна стрічка для двох з можливістю поділитися настроєм, обмінятися музикою і створити цифровий фотоальбом.

Tuned доступний безкоштовно, але поки тільки для iOS. Для реєстрації в ньому не потрібен Facebook-акаунт, однак дані користувачів регулюються призначеною для користувача угодою Facebook – їх можуть використовувати для орієнтування реклами.

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Facebook запустила соціальну мережу Tuned для закоханих пар - фото 396794

Для обміну музикою до сервісу досить прив'язати Spotify-акаунт. Крім цього, пари можуть надсилати один одному фото, замітки, картки і голосові повідомлення, а також стікери і реакції. Tuned позиціонують як соцмережу, що дозволяє створити "інтимний простір для закоханих".

Tuned запустили в експериментальному режимі в рамках програми NPE (The New Product Experimentation), яку Facebook представила влітку 2019 року. Одним з перших проєктів команди став додаток Whale для створення мемів і схожий на Pinterest сервіс. Однак жоден з них поки не отримав підтримку від Facebook.

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Джерело: theinformation
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