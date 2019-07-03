У Facebook та Instagram стався збій: чому соцмережі не працюють

Чому не працюють Facebook та Instagram / Kitchen Decor Club

3 липня у роботі популярних соціальних мереж Facebook та Instagram спостерігаються істотні проблеми. Найбільше повідомлень про збої надсилають з Європи та Північної Америки, але є скарги і з України.

За даними сайту Downdetector, соцмережі Facebook та Instagram працюють некоректно в Штатах, Японії, Португалії, Польщі, Німеччині, Угорщині, Британії, Іспанії. Також збої трапляються в Україні. Повідомляється також про проблеми в роботі WhatsApp.

До слова: Facebook буде боротися з сумнівною медичною інформацією

Найбільше користувачі Facebook скаржаться на те, що їм не завантажуються картинки в стрічці. Ось де не працює соцмережа:

Натомість Instagram не публікуються пости та не оновлюється стрічка новин:

Представники соцмереж поки що офіційно не прокоментували ситуацію.

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