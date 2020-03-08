У Facebook і Instagram заборонять рекламу медичних масок

Глава відділу менеджменту продукції Facebook Роб Летерн заявив, що у соцмережах Facebook і Instagram заборонять рекламувати медичні маски, щоб уникнути спекуляцій на темі коронавірусу.

Через попит на медичні маски, що підскочив на тлі поширення нового коронавірусу, компанія вирішила припинити спроби спекулянтів заробити на надзвичайній ситуації.

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Update: We’re banning ads and commerce listings selling medical face masks. We’re monitoring COVID19 closely and will make necessary updates to our policies if we see people trying to exploit this public health emergency. We’ll start rolling out this change in the days ahead. — Rob Leathern (@robleathern) March 7, 2020

"Ми забороняємо рекламу і оголошення про продаж медичних масок у Facebook і Instagram. Поставки обмежені, ціни ростуть, і ми проти того, щоб люди використовували цю надзвичайну ситуацію у своїх цілях", – написав у Twitter глава відділу менеджменту продукції Facebook Роб Летерн. Він зазначив, що необхідні заходи будуть прийняті вже найближчими днями.

Це не перше обмеження, запроваджене компанією на тлі поширення нового коронавірусу. Раніше Facebook вирішила боротися з нагнітанням страху і дезінформацією про захворювання, заборонивши рекламу, яка обіцяє вилікувати від нього або запобігти зараженню.

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