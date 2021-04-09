У Facebook готують новий додаток для онлайн-конференцій

Корпорація Facebook тестує новий сервіс під назвою Hotline. Додаток створений для онлайн-трансляцій зі спілкуванням ведучого і аудиторії в реальному часі.

Як пише TechCrunch, фахівці називають Hotline гібридом існуючих програм Clubhouse і Instagram Live. Особливість нового додатка в тому, що крім прямих ефірів, його користувачі зможуть спілкуватися в текстовому і аудіоформаті.

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Прямі трансляції у сервісі дозволять в режимі реального часу комунікувати з аудиторією і голосувати. Крім цього, автор ефіру зможе фільтрувати питання і блокувати під час чату небажаних користувачів.

У додатку екран гаджета буде розділений на кілька частин, а після закінчення трансляції ведучий отримає два записи – аудіо і відео.

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