У Facebook планують створити окремий Instagram для дітей

Одна з найбільших та найпопулярніших у світі соціальних мереж Facebook вирішила створити нову версію Instagram. Вона буде призначена спеціально для дітей, яким ще не виповнилося 13 років.

Як заявив представник Facebook Джо Осборн, розробники прагнуть передати свої популярні продукти в руки наступного покоління інтернет-користувачів. Про це повідомляє Bloomberg.

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"Ми плануємо привнести в Instagram систему, контрольовану батьками, щоб діти могли підтримувати зв'язок з друзями, відкривати для себе нові захоплення, інтереси та багато іншого", – пояснив він.

Відомо, що аналогічна технологія вже існує у самому Facebook – Messenger Kids. Вона є версією основного додатка для обміну повідомленнями в соцмережі, але тільки для підлітків. Там теж є можливості батьківського контролю. Правила Instagram також передбачають обмеження за віком – користувач повинен бути старше 13 років.

"Все частіше діти запитують своїх батьків, чи можуть вони приєднатися до додатків, які допомагають їм не відставати від своїх друзів. Зараз у батьків не так багато варіантів, тому ми працюємо над створенням додаткових продуктів – як це зробили з Messenger Kids – який підходить для дітей і управляються батьками", – додав Осборн.

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