Facebook, Instagram та YouTube потрапили у ТОП шпигунських додатків для iOS

Аналітична компанія pCloud детально вивчила політику конфіденційності додатків в App Store. Експерти склали "антирейтинг" програм для iOS за відсотком зібраних особистих даних, а також по їх обсягу, переданому третім особам.

Згідно з дослідженням, найбільше розробників додатків цікавить історія веб-серфінгу, місце розташування, контактні дані, вік і рівень фізичної підготовки користувачів.

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При цьому у середньому 52% цих та інших даних передаються третім особам для подальшого показу контекстної реклами. Найбільш "скрупульозними" виявилися Instagram, Facebook і LinkedIn, а також потоковий сервіс YouTube, який відправляє партнерам 42% зібраної інформації. Китайський TikTok з показником 36% посів 12-е місце у списку.

За підрахунками експертів, 80% програм вивчають "особисті справи" користувачів для просування своїх товарів як у додатку, так і за його межами. Наприклад, знаючи дату народження власника гаджета, рекламодавець показує йому свої пропозиції незадовго до відповідної події.

Компанія також назвала програми, які збирають і передають найменший обсяг особистих даних, або не діляться ними взагалі. У "білому списку" відзначилися Skype, Telegram, Clubhouse, Netflix, Microsoft Teams, Signal, Shazam і Google Classroom. Ознайомитися з повною версією рейтингу можна на сайті аналітичної компанії.

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