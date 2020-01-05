У електрокарів Audi з'являться "заряджені" RS-версії

Спортивний підрозділ Audi випустить високопродуктивну версію чотирьохдверного купе e-tron GT і кросоверів лінійки e-tron. Не виключений варіант з побудовою суперкара R8 на електротязі. Крім того, електрифікують універсал RS4 Avant: топ-версію оснастять "зарядженою" гібридною силовою установкою.

За даними британського журналу Autocar, для електричної "чотирьохдверки" Audi e-tron GT підготують S- і RS-версію, як для традиційних моделей з ДВЗ. Відомо, що новинка розділить платформу PPE з Porsche Taycan, який у топовому виконанні Turbo S видає 761 кінську силу, так що в інженерів Audi буде можливість зберегти ієрархію.

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Концептуальний Audi e-tron GT оснастили двомоторною силовою установкою загальною потужністю 590 кінських сил, але базова серійна версія, швидше за все, отримає одномоторне задньопривідне компонування та меншу потужність. Очікується, що Audi покаже "конвеєрний" e-tron GT у другому півріччі 2020 року, а "заряджені" модифікації з'являться у гамі пізніше.

Однією з найближчих електрифікованих новинок RS-сімейства може бути "заряджений" гібрид на базі Audi RS4 Avant – прем'єра універсала наступного покоління відбудеться протягом двох років.

З чуток, в Audi розглядають можливість випуску нового електричного суперкара R8. Модель стане наступником R8 e-tron зразка 2015 року та може бути випущена обмеженим тиражем паралельно з бензиновою версією.

У другій половині 2019 року підрозділ Audi RS підготував шість нових моделей. Не обійдеться без новинок і в цьому році: спортивний філія працює над "гарячими" версіями електричних кросоверів e-tron і e-tron Sportback. Ймовірно, "заряджена" версія електромобіля не поступиться за характеристиками недавно представленому бензиновому позашляховику RS Q8.

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