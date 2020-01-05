З конвеєра зійшов останній Porsche 911 старого покоління

Porsche оголосила про припинення випуску легендарної моделі автомобіля Porsche 911 серії 991, яка була однією з найрізноманітніших за кількістю модифікацій за всю історію бренду. Компанія також розповіла про майбутнє популярної серії і назвала моделі, які займуть місце своїх попередників у каталозі.

Сьоме покоління знаменитої машини (991-а серія) було представлено у 2011 році у ролі заміни застарілої на той момент 997-ї лінійки та зазнало низки конструктивних змін у порівнянні з попередніми версіями.

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Зокрема, автомобілі обзавелися 7-ступеневою механічною коробкою передач, гідропідсилювачем керма з електроприводом і системою регулювання підвіски Porsche Dynamic Chassis Control.

Після рестайлінгу у 2015 році всі моделі Porsche 911 версії 991.2 отримали покращений турбодвигун, який збільшив потужність, максимальну швидкість та динаміку розгону автомобілів.

Мільйонний екземпляр, що зійшов з конвеєра, компанія відправила безпосередньо у власний музей. На зміну моделі прийде серія Porsche 992. Восьме покоління представлять відразу декількома модифікаціями: Carrera, Carrera S, Carrera 4 та Carrera 4S.

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