У електрокарах Tesla з'являться Netflix і YouTube

Ілон Маск оголосив, що скоро у всіх електрокарах Tesla можна буде дивитися YouTube і Netflix. Радісну новину він сповістив, традиційно, на своїй сторінці у Twitter.

Додатки, за словами бізнесмена, будуть запускатися тільки в припаркованому автомобілі. Маск додав, що перегляд фільмів у Tesla буде "дивно захоплюючим і кінематографічним завдяки зручним сидінням і об'ємному звуку".

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У Twitter винахідник пояснив, що додатки з'являться в оновленні, яке заплановане на кінець серпня. Разом зі стрімінговими сервісами Tesla додасть також кілька ігор і поліпшить автопілот.

Раніше Ілон Маск розповів, коли покажуть довгоочікуваний пікап Tesla. Він пообіцяв, що довгоочікуваний електричний пікап офіційно дебютує через кілька місяців. За його словами, роботи над електрокаром уже на фінальній стадії. До того Маск сказав, що після виходу на ринок новинка буде коштувати близько 49 тисяч доларів, але компанія постарається зробити цінник ще нижчим, щоб можливість придбати пікап була у різних покупців.

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