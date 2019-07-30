Ілон Маск розповів, коли покажуть довгоочікуваний пікап Tesla

Засновник компанії Tesla Ілон Маск пообіцяв, що довгоочікуваний електричний пікап офіційно дебютує через кілька місяців. За його словами, роботи над електрокаром уже на фінальній стадії.

Раніше Маск сказав, що після виходу на ринок новинка буде коштувати близько 49 тисяч доларів, але компанія постарається зробити цінник ще нижчим, щоб можливість придбати пікап була у різних покупців.

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– Є новини по пікапу Tesla? Ми сходимо з розуму, нам потрібно знати.

– Ми вже близькі до завершення, але вся магія у фінальних штрихах. Може бути, залишилося 2-3 місяці.

Чутки про те, що каліфорнійська компанія працює над електричним пікапом, з'явилися ще у 2016 році. Тоді компанія опублікувала стратегію розвитку марки на найближчі роки, і на одному зі слайдів користувачі помітили гігантський пікап, який був схожий на міні-версію вантажівки Semi. Маск пізніше підтвердив, що роботи над новою моделлю дійсно ведуться.

Зовнішність пікапа, як і раніше, залишається загадкою: сам виробник говорив, що пікап може стати просто зменшеною копією вантажівки Semi, а потім опублікував дуже темний тизер, на якому видно лише лінію кузова майбутнього автомобіля.

Багато дизайнерів публікували свої рендери новинки, а пару днів назад свою версію пікапа показав Алекс Джагер, арт-директор з візуальних ефектів, який працював над другими "Зоряними війнами" і "Людьми в чорному".

На сьогодні про технічну начинку пікапа відомо небагато – він отримає силову установку з двох електромоторів, підвіску, яка зможе підлаштовуватися під навантаження кузова, і систему автоматичного паркування. За попередніми даними, однієї зарядки вистачатиме на 800 кілометрів ходу.

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