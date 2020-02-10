Японець намалював всі страви, які з'їв за останні 30 років: фото

На початку цього року японська арт-галерея Kushino Terrace виставила у себе роботи 58-річного художника Іцуо Кобаяші. Цікаві вони тим, що на них зафіксоване кожне блюдо з тих, що художник їв останні 32 роки.

Як пишуть автори блогу, побувавши на виставці, Кобаяші з дитинства любив описувати страви, але приблизно до 26 років почав ще й малювати кожну з них на папері.

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Пристрасть Іцуо Кобаяші до їжі відбилася і на виборі професії: до 46 років він працював шеф-кухарем у закладі, де готували лапшу, поки у нього не почали відмовляти ноги. На виставці сказали, що до цього призвела його алкогольна залежність. З того часу Кобаяші проводить час лише вдома, замовляючи їжу в ресторанах або отримуючи її від мами. Щоб не нудьгувати, він став ще більше вкладатися в малюнки.

Тепер його ліжко в спальні оточене не лише матеріалами для малювання, але і черепашками, об'їденими крабовими клешнями, одноразовими паличками для їжі, а також невикористаними приправами, які доставляють разом з їжею, – розповіли куратори виставки.

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