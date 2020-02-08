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Мережу захопив дивний тренд: дівчата роблять селфі у масці і з тарілкою спагеті

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Ці кумедні селфі зроблять ваш день - фото 1
Ці кумедні селфі зроблять ваш день

Якщо ви думали, що бачили абсолютно все, то ми мусимо вас засмутити. Мережу підірвав новий б'юті тренд. І він реально дивний.

Панянки роблять селфі не на фоні розкішної мармурової ванни, заставленої дорогою косметикою, і не в дзеркалі навпроти унітазу. Вони роблять це у масці на обличчі та з тарілкою спагеті у руках.

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Тренд задають інфлюенсери, які, ймовірно, хочуть показати, що вони теж живі люди і ніщо людське їм не чуже: наприклад, тарілка "неправильної" їжі, з'їденої в спальні або ванній.

Під час повального захоплення велнесом, правильним харчуванням, яке часом доводять до абсурду, і любов'ю до фотографій ідеального життя, "паста-селфі" в масці трохи заземляє.

Дивіться, що з того вийшло:

Не минулося й без хлопців:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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