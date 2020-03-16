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Карантин Коронавірус

У ДСНС звернулись до українців з дітьми

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Правила для дорослих та дітей на карантині

Рятувальники нагадали батькам юних українців про правила безпеки у період карантину. Не всім вдається приділити достатньо уваги, щоб уникнути травмування, тому важливо пам'ятати про правила під час вимушених канікул.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій нагадали, що часто допитливість дітей призводить до травм, а на час карантину питання безпеки юного покоління стає ще актуальнішим.

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"Дитячі пустощі з вогнем, самостійне відвідування дітьми місцевих ставків, покинутих будівель, тощо, найпоширеніші причини надзвичайних подій з трагічними наслідками. Тож, враховуючи ризики, Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до батьків із проханням подбати про безпеку своїх дітей", – йдеться у повідомленні.

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Правила безпеки дітей вдома

Правила безпеки дітей вдома:

  • Тримайте запальнички та сірники в недоступних для малечі місцях і розповідайте їм про небезпеку, яку приховує у собі вогонь;
  • Не залишайте дітей вдома самих, якщо вони не в змозі самостійно розв'язувати проблеми, які можуть виникнути;
  • Перевірте справність електромережі та не дозволяйте малолітнім дітям самостійно користуватися побутовими приладами;
  • Не дозволяйте дітям самостійно відвідувати ставки, лісові зони, будівельні майданчики;
  • Поясніть, що не можна перебувати на вулиці у період оголошення штормового попередження у вигляді поривів вітру, стояти поблизу дерев, рекламних щитів та біля малих архітектурних форм;
  • Виховуйте у малечі навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, тощо;
  • Обов’язково розкажіть дітям, що у разі виникнення пожежі необхідно терміново сповістити про це дорослих та Службу порятунку за номером "101".

"Пам'ятайте, що безпека вашої дитини це, перш за все, ваша особиста відповідальність!" – Наголошують рятувальники.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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