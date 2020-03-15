На хлопський розум: професорка показала, чому потрібно мити руки (відео)

Британська викладачка вирішила показати, чому настільки важливо мити руки, адже це не просто балачки про знищення бактерій. Це відео варто побачити кожному!

Професорка Люсі Роджерс викладає в Університеті Брунеля в Лондоні, а також веде профіль в популярній мережі TikTok. Нещодавно вона вирішила на доволі простому прикладі показати, як мило знижує мікроби. Чимало людей недооцінюють звичку мити руки, але вона справді важлива для здоров'я. До того ж, у час, коли коронавірус поширюється по всьому світу.

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"Мило – така звичайна буденна річ. Вона справді допомагає проти вірусів? Відповідь, безсумнівно так. Дозвольте мені показати. В цій мисці я змішала трохи перцю, трохи олії та трохи води. Тепер перець являє собою вірус, олія – жир, який тримає мікроби разом, а вода – просто вода. Тепер, якщо я покладу палець в суміш, нічого не трапиться. Тепер, якщо мою руки стануть мильними і я поставлю свій мильний палець, то весь перець – чи вірус – втече", – пояснила вона. Річ у тому, що мило позбавляє жиру та дозволяє змити бактерії зі шкіри.

Soap is such an ordinary thing. Can it really kill a virus? (YES! Now wash your hands) pic.twitter.com/wEvYwOKme2 — Prof Lucy Rogers PhD Inventor With A Sense Of Fun (@DrLucyRogers) March 11, 2020

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