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На хлопський розум: професорка показала, чому потрібно мити руки (відео)

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Як мило знищує бактерії - фото 1
Як мило знищує бактерії

Британська викладачка вирішила показати, чому настільки важливо мити руки, адже це не просто балачки про знищення бактерій. Це відео варто побачити кожному!

Професорка Люсі Роджерс викладає в Університеті Брунеля в Лондоні, а також веде профіль в популярній мережі TikTok. Нещодавно вона вирішила на доволі простому прикладі показати, як мило знижує мікроби. Чимало людей недооцінюють звичку мити руки, але вона справді важлива для здоров'я. До того ж, у час, коли коронавірус поширюється по всьому світу.

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"Мило така звичайна буденна річ. Вона справді допомагає проти вірусів? Відповідь, безсумнівно так. Дозвольте мені показати. В цій мисці я змішала трохи перцю, трохи олії та трохи води. Тепер перець являє собою вірус, олія жир, який тримає мікроби разом, а вода просто вода. Тепер, якщо я покладу палець в суміш, нічого не трапиться. Тепер, якщо мою руки стануть мильними і я поставлю свій мильний палець, то весь перець чи вірус втече", – пояснила вона. Річ у тому, що мило позбавляє жиру та дозволяє змити бактерії зі шкіри.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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