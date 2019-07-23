Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

У ДСНС попередили про різку зміну погоди

  • 27
Поігршення погоди в Україні - фото 1
Поігршення погоди в Україні

Рятувальники розповіли про перепади погодних умов у кількох областях країни, а також про пожежну небезпеку та як поводитись під час неї. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про різке погіршення погоди на частині території країни 23 липня, у вівторок.

Детальніше: Погода в Україні 23 липня: нова порція похолодання і періодичні дощі

"23 липня у південній частині, вдень також і у східних та Дніпропетровській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, у період з 23 по 25 липня у центральних, східних, південних, а також Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки.

Правила поведінки за пожежної небезпеки - фото 342787
Правила поведінки за пожежної небезпеки

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

Читайте також: Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова музика тижня: рок плейлист для вихідних
  • 21 липня, 10:27
  • 324
Як зробити шорти зі старих джинсів: практичні поради
  • 20 липня, 12:15
  • 188
Дівчина тижня: гаряча 32-річна блогерка Крістіна Карілло-Букарам, яка досі незаймана (18+)
  • 21 липня, 17:25
  • 822
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події