У ДСНС попередили про різку зміну погоди

Рятувальники розповіли про перепади погодних умов у кількох областях країни, а також про пожежну небезпеку та як поводитись під час неї. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про різке погіршення погоди на частині території країни 23 липня, у вівторок.

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"23 липня у південній частині, вдень також і у східних та Дніпропетровській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, у період з 23 по 25 липня у центральних, східних, південних, а також Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки.

Правила поведінки за пожежної небезпеки

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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