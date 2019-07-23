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У ДСНС попередили про різку зміну погоди
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Рятувальники розповіли про перепади погодних умов у кількох областях країни, а також про пожежну небезпеку та як поводитись під час неї. Детальніше читайте далі.
У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про різке погіршення погоди на частині території країни 23 липня, у вівторок.
Детальніше: Погода в Україні 23 липня: нова порція похолодання і періодичні дощі
"23 липня у південній частині, вдень також і у східних та Дніпропетровській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності)", – йдеться у повідомленні.
До того ж, у період з 23 по 25 липня у центральних, східних, південних, а також Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:
- Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
- Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- Заїжджати автомобілем до лісу;
- Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
- Створювати смітники та спалювати відходи;
- Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;
"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.
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