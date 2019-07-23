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Погода в Україні 23 липня: нова порція похолодання і періодичні дощі

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Прогноз погоди - фото 1
Прогноз погоди

23 липня в Україні очікується короткочасні дощі з проясненнями, а у деяких областях відчутно знизиться температура повітря. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

23 липня, у вівторок, в країні дощі чергуватимуться з проясненнями, майже у всіх областях втримається спека, а на заході буде найсвіжіше. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Найменша ймовірність опадів буде на крайньому сході України. Температура повітря дещо знизиться. Протягом вівторка очікується +22+26 градусів, на Заході +18+24 градуси, на Півдні та Сході +26+29, подекуди до +30 градусів", – додала вона. У Києві 23 липня можливі незначні періодичні дощі, а вдень повітря прогріється до +24+26.

Прогноз погоди на 23 липня у містах України:

Погода в Україні 23 липня: нова порція похолодання і періодичні дощі - фото 342600
  • Ужгород +21+23
  • Львів +22+24
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +20+22
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +22+24
  • Луцьк +22+24
  • Вінниця +23+25
  • Хмельницький +21+23
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +22+24
  • Черкаси +23+25
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +26+29
  • Херсон +27+29
  • Полтава +23+25
  • Суми +22+24
  • Харків +26+28
  • Дніпро +24+26
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +29+31
  • Луганськ +28+30

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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