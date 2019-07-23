Погода в Україні 23 липня: нова порція похолодання і періодичні дощі

23 липня в Україні очікується короткочасні дощі з проясненнями, а у деяких областях відчутно знизиться температура повітря. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

23 липня, у вівторок, в країні дощі чергуватимуться з проясненнями, майже у всіх областях втримається спека, а на заході буде найсвіжіше. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Найменша ймовірність опадів буде на крайньому сході України. Температура повітря дещо знизиться. Протягом вівторка очікується +22+26 градусів, на Заході +18+24 градуси, на Півдні та Сході +26+29, подекуди до +30 градусів", – додала вона. У Києві 23 липня можливі незначні періодичні дощі, а вдень повітря прогріється до +24+26.

Прогноз погоди на 23 липня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +22+24

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +20+22

Тернопіль +22+24

Рівне +22+24

Луцьк +22+24

Вінниця +23+25

Хмельницький +21+23

Житомир +22+24

Чернігів +22+24

Черкаси +23+25

Миколаїв +26+28

Одеса +26+29

Херсон +27+29

Полтава +23+25

Суми +22+24

Харків +26+28

Дніпро +24+26

Запоріжжя +26+28

Донецьк +29+31

Луганськ +28+30

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