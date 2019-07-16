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У ДСНС попередили про різку зміну погоди

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Погіршення погоди в Україні - фото 1
Погіршення погоди в Україні

Рятувальники повідомили про погіршення погодних умов у кількох областях країни, а також ситуацію з пожежною небезпекою. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про погіршення погоди сьогодні, 16 липня, у деяких регіонах України.

Детальніше: Погода в Україні 16 липня: найхолодніше буде на сході

"16 липня в більшості областей грози, в Приазов'ї та східних областях подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, у період 16-18 липня у Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Тернопільській, Запорізькій та Харківській областях оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки 5 класу.

Правила поведінки за пожежної небезпеки - фото 341233
Правила поведінки за пожежної небезпеки

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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