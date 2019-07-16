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Погода в Україні 16 липня: найхолодніше буде на сході

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

16 липня в Україні затримаються періодичні дощі з грозами та проясненнями, також можливі перепади температури. Детальніше про погоду сьогодні читайте далі.

16 липня, у вівторок, найбільше дощів пройде у східних областях, однак і на решті території опади чергуватимуться з проясненнями. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря у вівторок. Найтепліше на Півдні +24+28 градусів. Найхолодніше на Сході +18+22 градуси. У більшості областей передбачається +20+25 градусів. У Києві середина літа відзначається періодичними дощами. 16 липня, є ймовірність невеликих опадів, але на сонце також розраховуйте. Протягом дня у столиці очікується +21+23 градуси", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 16 липня у містах України:

Погода в Україні 16 липня: найхолодніше буде на сході - фото 341046
  • Ужгород +22+24
  • Львів +21+23
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +22+24
  • Луцьк +22+24
  • Вінниця +22+24
  • Хмельницький +21+23
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +22+24
  • Черкаси +22+24
  • Миколаїв +24+26
  • Одеса +24+26
  • Херсон +24+25
  • Полтава +22+24
  • Суми +22+24
  • Харків +22+24
  • Дніпро +22+24
  • Запоріжжя +23+25
  • Донецьк +21+23
  • Луганськ +23+25

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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