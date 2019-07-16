Погода в Україні 16 липня: найхолодніше буде на сході

16 липня в Україні затримаються періодичні дощі з грозами та проясненнями, також можливі перепади температури. Детальніше про погоду сьогодні читайте далі.

16 липня, у вівторок, найбільше дощів пройде у східних областях, однак і на решті території опади чергуватимуться з проясненнями. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря у вівторок. Найтепліше на Півдні –+24+28 градусів. Найхолодніше на Сході –+18+22 градуси. У більшості областей передбачається +20+25 градусів. У Києві середина літа відзначається періодичними дощами. 16 липня, є ймовірність невеликих опадів, але на сонце також розраховуйте. Протягом дня у столиці очікується +21+23 градуси", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 16 липня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +21+23

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +22+24

Рівне +22+24

Луцьк +22+24

Вінниця +22+24

Хмельницький +21+23

Житомир +22+24

Чернігів +22+24

Черкаси +22+24

Миколаїв +24+26

Одеса +24+26

Херсон +24+25

Полтава +22+24

Суми +22+24

Харків +22+24

Дніпро +22+24

Запоріжжя +23+25

Донецьк +21+23

Луганськ +23+25

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