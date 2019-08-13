У ДСНС попередили про погіршення погоди

Рятувальники повідомили про різку зміну погодних умов у частині областей країни. Після тривалої спеки в Україні побільшає дощів з грозами – детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про погіршення погоди на частині території України, де на заміну спеці у найближчі дні прийдуть грози з градом.

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У зв'язку з переміщенням активного атмосферного фронту із Центральної Європи у західних, північних та Вінницькій областях 13-14 серпня очікуються грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с; Вдень 13 серпня та протягом доби 14 серпня на заході країни значні дощі, в окремих районах шквали 25-28 м/с, – йдеться у повідомленні.

До того ж, 14 серпня на заході відчутно знизиться температура повітря – до +20+25.

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