Погода в Україні 13 серпня: синоптик попередила про найсильнішу спеку

13 серпня по всій країні втримається дуже спекотна погода, а місцями можливі дощі з грозами та сильними зливами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

13 серпня, у вівторок, в Україні очікується найсильніша спека за тиждень, адже середня температура повітря складе до +30+35. Трохи свіжіше буде на сході – до+26+32, а також на Рівненщині, Волині та Львівщині – до +24+28. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Грозові дощі пройдуть у вівторок в зоні атмосферного фронту на Заході, ввечері на Півночі України і також на Вінниччині. Температурні контрасти – значні, спека набере обертів, тому в окремих районах дощі можуть переходити у сильні зливи і навіть супроводжуватися шквалом. Уважно! На решті території України – Південь, Схід, більша частина Центру – буде сухо та сонячно. Тут дуже обережно з вогнем – за таких умов зростає пожежна небезпека", – наголосила вона.

У Києві 13 серпня також буде спекотно - до+31+34, у другій половині дня можливий дощ з грозою.

Прогноз погоди на 13 серпня у містах України:

Ужгород +31+33

Львів +28+30

Чернівці +31+33

Івано-Франківськ +30+32

Тернопіль +30+32

Рівне +29+31

Луцьк +28+30

Вінниця +30+32

Хмельницький +30+32

Житомир +30+32

Чернігів +30+32

Черкаси +30+32

Миколаїв +30+32

Одеса +30+32

Херсон +30+32

Полтава +29+31

Суми +29+31

Харків +30+32

Дніпро +29+31

Запоріжжя +29+31

Донецьк +29+31

Луганськ +30+32

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