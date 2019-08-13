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Погода в Україні 13 серпня: синоптик попередила про найсильнішу спеку

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Прогноз погоди в Україні - фото 1
Прогноз погоди в Україні

13 серпня по всій країні втримається дуже спекотна погода, а місцями можливі дощі з грозами та сильними зливами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

13 серпня, у вівторок, в Україні очікується найсильніша спека за тиждень, адже середня температура повітря складе до +30+35. Трохи свіжіше буде на сході – до+26+32, а також на Рівненщині, Волині та Львівщині – до +24+28. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Грозові дощі пройдуть у вівторок в зоні атмосферного фронту на Заході, ввечері на Півночі України і також на Вінниччині. Температурні контрасти – значні, спека набере обертів, тому в окремих районах дощі можуть переходити у сильні зливи і навіть супроводжуватися шквалом. Уважно! На решті території України – Південь, Схід, більша частина Центру – буде сухо та сонячно. Тут дуже обережно з вогнем – за таких умов зростає пожежна небезпека", – наголосила вона.

У Києві 13 серпня також буде спекотно - до+31+34, у другій половині дня можливий дощ з грозою.

Прогноз погоди на 13 серпня у містах України:

Погода в Україні 13 серпня: синоптик попередила про найсильнішу спеку - фото 347113
  • Ужгород +31+33
  • Львів +28+30
  • Чернівці +31+33
  • Івано-Франківськ +30+32
  • Тернопіль +30+32
  • Рівне +29+31
  • Луцьк +28+30
  • Вінниця +30+32
  • Хмельницький +30+32
  • Житомир +30+32
  • Чернігів +30+32
  • Черкаси +30+32
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +30+32
  • Херсон +30+32
  • Полтава +29+31
  • Суми +29+31
  • Харків +30+32
  • Дніпро +29+31
  • Запоріжжя +29+31
  • Донецьк +29+31
  • Луганськ +30+32

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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