У ДСНС попередили про погіршення погоди

Рятувальники повідомили про різку зміну погодних умов майже по всій країні. Детальніше про негоду та її наслідки читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли, що 24 червня, у понеділок, майже по всій території країни прогнозується різке погіршення погоди.

Детальніше: Спека та дощі: прогноз погоди на 24 червня

"24 червня у західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, через сильні дощі на лівих притоках Дністра, а саме на Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині, очікується значний підйом рівнів води.

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