Спека та дощі: прогноз погоди на 24 червня

24 червня в Україні очікується буде все ще доволі спекотно, а місцями можливі короткочасні зливи. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 24 червня, у понеділок, в країні затримається спека та малохмарна погода. Лише у західних областях і на Київщині пройдуть опади у вигляді короткочасних дощів з грозами, можливе посилення вітру та град. Середня температура вдень коливатиметься на рівні до + 27+32.

У Києві 24 червня також прогнозуються незначні дощі, повітря вдень прогріється до позначок у +31+33.

Прогноз погоди на 24 червня у містах України:

Ужгород +26+28

Львів +25+27

Чернівці +25+27

Івано-Франківськ +25+27

Тернопіль +25+27

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +27+29

Хмельницький +25+27

Житомир +27+29

Чернігів +31+33

Черкаси +31+33

Миколаїв +31+33

Одеса +31+33

Херсон +31+33

Полтава +31+33

Суми +31+33

Харків +31+33

Дніпро +31+33

Запоріжжя +31+33

Донецьк +31+33

Луганськ +31+33

Читайте також: Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет