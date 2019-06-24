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Спека та дощі: прогноз погоди на 24 червня
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24 червня в Україні очікується буде все ще доволі спекотно, а місцями можливі короткочасні зливи. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 24 червня, у понеділок, в країні затримається спека та малохмарна погода. Лише у західних областях і на Київщині пройдуть опади у вигляді короткочасних дощів з грозами, можливе посилення вітру та град. Середня температура вдень коливатиметься на рівні до + 27+32.
У Києві 24 червня також прогнозуються незначні дощі, повітря вдень прогріється до позначок у +31+33.
Прогноз погоди на 24 червня у містах України:
- Ужгород +26+28
- Львів +25+27
- Чернівці +25+27
- Івано-Франківськ +25+27
- Тернопіль +25+27
- Рівне +25+27
- Луцьк +25+27
- Вінниця +27+29
- Хмельницький +25+27
- Житомир +27+29
- Чернігів +31+33
- Черкаси +31+33
- Миколаїв +31+33
- Одеса +31+33
- Херсон +31+33
- Полтава +31+33
- Суми +31+33
- Харків +31+33
- Дніпро +31+33
- Запоріжжя +31+33
- Донецьк +31+33
- Луганськ +31+33
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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