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Спека та дощі: прогноз погоди на 24 червня

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

24 червня в Україні очікується буде все ще доволі спекотно, а місцями можливі короткочасні зливи. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 24 червня, у понеділок, в країні затримається спека та малохмарна погода. Лише у західних областях і на Київщині пройдуть опади у вигляді короткочасних дощів з грозами, можливе посилення вітру та град. Середня температура вдень коливатиметься на рівні до + 27+32.

У Києві 24 червня також прогнозуються незначні дощі, повітря вдень прогріється до позначок у +31+33.

Прогноз погоди на 24 червня у містах України:

Спека та дощі: прогноз погоди на 24 червня - фото 335941
  • Ужгород +26+28
  • Львів +25+27
  • Чернівці +25+27
  • Івано-Франківськ +25+27
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +27+29
  • Чернігів +31+33
  • Черкаси +31+33
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +31+33
  • Херсон +31+33
  • Полтава +31+33
  • Суми +31+33
  • Харків +31+33
  • Дніпро +31+33
  • Запоріжжя +31+33
  • Донецьк +31+33
  • Луганськ +31+33

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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