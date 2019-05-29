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У ДСНС попередили про негоду в Україні

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Негода в Україні - фото 1
Негода в Україні

Рятувальники повідомили про різку зміну погоду у частині країни, а також наслідки негоди. Будьте обачними!

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про погіршення погодних умов в Україні 29 травня, у середу.

Детальніше: Яку погоду очікувати 29 травня в Україні

"29 травня в західній частині країни грози, місцями значні дощі, подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

До того ж, через сильні дощі у період 29-31 травня у Закарпатті, Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях очікується підйом рівнів води, який місцями призведе до затоплення сільгоспугідь, виникнення локальних селевих потоків.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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