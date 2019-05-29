Яку погоду очікувати 29 травня в Україні

29 травня в Україні втримається малохмарна та суха погода, лише у кількох областях пройдуть незначні дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 29 травня, у середу, на більшості території країни втримається справді літня погода. Короткочасні дощі з грозами і місцями з градом пройдуть тільки на заході та зачеплять частину Житомирщини. Середня температура складе +26+30. Тільки у західних областях буде свіжіше - до 20+22.

У Києві 29 травня очікується малохмарна та сонячна погода без опадів, повітря вдень прогріється до +25+27.

Прогноз погоди на 29 травня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +21+23

Чернівці +20+22

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +20+22

Рівне +20+22

Луцьк +19+21

Вінниця +26+28

Хмельницький +21+23

Житомир +24+26

Чернігів +25+27

Черкаси +26+28

Миколаїв +27+29

Одеса +27+29

Херсон +26+28

Полтава +27+29

Суми +26+28

Харків +29+31

Дніпро +27+29

Запоріжжя +27+29

Донецьк +27+29

Луганськ +29+31

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