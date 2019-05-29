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Володимир Зеленський ЗНО

Яку погоду очікувати 29 травня в Україні

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

29 травня в Україні втримається малохмарна та суха погода, лише у кількох областях пройдуть незначні дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 29 травня, у середу, на більшості території країни втримається справді літня погода. Короткочасні дощі з грозами і місцями з градом пройдуть тільки на заході та зачеплять частину Житомирщини. Середня температура складе +26+30. Тільки у західних областях буде свіжіше - до 20+22.

У Києві 29 травня очікується малохмарна та сонячна погода без опадів, повітря вдень прогріється до +25+27.

Прогноз погоди на 29 травня у містах України:

Яку погоду очікувати 29 травня в Україні - фото 330337
  • Ужгород +21+23
  • Львів +21+23
  • Чернівці +20+22
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +20+22
  • Рівне +20+22
  • Луцьк +19+21
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +21+23
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +27+29
  • Херсон +26+28
  • Полтава +27+29
  • Суми +26+28
  • Харків +29+31
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +29+31

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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