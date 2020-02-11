У ДСНС попередили про небезпеку в горах

Рятувальники повідомили про наслідки погіршення погодних умов в Україні. Детальніше читайте на Радіо МАКСИМУМ!

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що 11 лютого, у вівторок, майже по всій країні посилиться вітер та пройдуть серйозні опади.

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"11 лютого у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с; в Карпатах значний сніг, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовина (I рівень небезпечності)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, через потепління та снігопади у Карпатах втримується небезпека сходження лавин третього рівня. Не рекомендуємо вирушати у походи та нехтувати базовими правилами безпеки на авто у всіх областях.

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