Погода в Україні 11 лютого: потепління та дощі з мокрим снігом

11 лютого в Україну прийде чергове потепління, а разом з ними опади та сильний вітер. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

11 лютого, у вівторок, у більшості областей Україні очікується волога та вітряна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря в Україні очікується високою, 11-го лютого протягом дня +1+6 градусів, на Півдні місцями до +8 градусів. Навіть вночі суттєво потепліє, до нуля, хіба на Сході ще побуде -3-8 градусів. Атмосферний фронт несе в Україну опади – дощ та мокрий сніг. Зона поступово проходитиме від заходу до сходу впродовж доби", – додала вона.

У Києві 11 лютого також очікуються вранці мокрий сніг з дощем, який притихне вдень і повернеться ввечері. Вітер почне послаблюватись, а температура підійметься до +5.

Прогноз погоди на 11 лютого у містах України:

Ужгород +3+5

Львів +4+6

Чернівці +4+6

Івано-Франківськ +4+6

Тернопіль +3+5

Рівне +3+5

Луцьк +3+5

Вінниця +2+4

Хмельницький +3+5

Житомир +2+4

Чернігів +2+4

Черкаси +2+4

Миколаїв +6+8

Одеса +7+9

Херсон +5+7

Сімферополь +4+6

Полтава +2+4

Суми +2+4

Харків +2+4

Дніпро +2+4

Запоріжжя +3+5

Донецьк +2+4

Луганськ +2+4

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