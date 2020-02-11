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Погода в Україні 11 лютого: потепління та дощі з мокрим снігом

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

11 лютого в Україну прийде чергове потепління, а разом з ними опади та сильний вітер. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

11 лютого, у вівторок, у більшості областей Україні очікується волога та вітряна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря в Україні очікується високою, 11-го лютого протягом дня +1+6 градусів, на Півдні місцями до +8 градусів. Навіть вночі суттєво потепліє, до нуля, хіба на Сході ще побуде -3-8 градусів. Атмосферний фронт несе в Україну опади – дощ та мокрий сніг. Зона поступово проходитиме від заходу до сходу впродовж доби", – додала вона.

У Києві 11 лютого також очікуються вранці мокрий сніг з дощем, який притихне вдень і повернеться ввечері. Вітер почне послаблюватись, а температура підійметься до +5.

Прогноз погоди на 11 лютого у містах України:

Погода в Україні 11 лютого: потепління та дощі з мокрим снігом - фото 385149
  • Ужгород +3+5
  • Львів +4+6
  • Чернівці +4+6
  • Івано-Франківськ +4+6
  • Тернопіль +3+5
  • Рівне +3+5
  • Луцьк +3+5
  • Вінниця +2+4
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир +2+4
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси +2+4
  • Миколаїв +6+8
  • Одеса +7+9
  • Херсон +5+7
  • Сімферополь +4+6
  • Полтава +2+4
  • Суми +2+4
  • Харків +2+4
  • Дніпро +2+4
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +2+4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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