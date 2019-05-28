У ДСНС оголосили важливе попередження про погоду

Рятувальники повідомили про різку зміну погоди та наслідки негоди у кількох областях країни. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про негоду у частині областей 28 травня, у вівторок.

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"28 травня в західних областях грози, подекуди град, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі; вдень на Правобережжі пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Вдень 28 травня пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, через сильні дощі зі зливами продовжиться підйом рівня води на ділянках Західного Бугу Кам'янка-Бузька-Литовеж, а також на річках басейну Прип'яті, де можливе затоплення сільгоспугідь, доріг та заплав.

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