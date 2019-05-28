Яку погоду очікувати 28 травня в Україні

28 травня в Україні відчуватиметься справжнє літо, адже майже у всіх областях буде тепло та сонячно. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 28 травня, у вівторок, у більшості областей країни буде малохмарно та спекотно. Лише на заході прогнозуються періодичні дощі з грозами та проясненнями. Середня температура сягне до +24+28.

У Києві 28 травня без істотних опадів, вдень повітря прогріється до +26+28, а також посилиться вітер до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 27 травня у містах України:

Ужгород +24+26

Львів +24+26

Чернівці +25+27

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +24+26

Рівне +24+26

Луцьк +24+26

Вінниця +25+27

Хмельницький +26+28

Житомир +26+28

Чернігів +25+27

Черкаси +26+28

Миколаїв +27+29

Одеса +24+26

Херсон +26+28

Полтава +26+28

Суми +25+27

Харків +26+28

Дніпро +26+28

Запоріжжя +25+27

Донецьк +25+27

Луганськ +24+26

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