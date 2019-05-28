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Яку погоду очікувати 28 травня в Україні
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28 травня в Україні відчуватиметься справжнє літо, адже майже у всіх областях буде тепло та сонячно. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 28 травня, у вівторок, у більшості областей країни буде малохмарно та спекотно. Лише на заході прогнозуються періодичні дощі з грозами та проясненнями. Середня температура сягне до +24+28.
У Києві 28 травня без істотних опадів, вдень повітря прогріється до +26+28, а також посилиться вітер до 7-12 м/с.
Прогноз погоди на 27 травня у містах України:
- Ужгород +24+26
- Львів +24+26
- Чернівці +25+27
- Івано-Франківськ +24+26
- Тернопіль +24+26
- Рівне +24+26
- Луцьк +24+26
- Вінниця +25+27
- Хмельницький +26+28
- Житомир +26+28
- Чернігів +25+27
- Черкаси +26+28
- Миколаїв +27+29
- Одеса +24+26
- Херсон +26+28
- Полтава +26+28
- Суми +25+27
- Харків +26+28
- Дніпро +26+28
- Запоріжжя +25+27
- Донецьк +25+27
- Луганськ +24+26
Читайте також: Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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