Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО Холостяк

Яку погоду очікувати 28 травня в Україні

  • 7
Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

28 травня в Україні відчуватиметься справжнє літо, адже майже у всіх областях буде тепло та сонячно. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 28 травня, у вівторок, у більшості областей країни буде малохмарно та спекотно. Лише на заході прогнозуються періодичні дощі з грозами та проясненнями. Середня температура сягне до +24+28.

У Києві 28 травня без істотних опадів, вдень повітря прогріється до +26+28, а також посилиться вітер до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 27 травня у містах України:

Яку погоду очікувати 28 травня в Україні - фото 330119
  • Ужгород +24+26
  • Львів +24+26
  • Чернівці +25+27
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +26+28
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +24+26
  • Херсон +26+28
  • Полтава +26+28
  • Суми +25+27
  • Харків +26+28
  • Дніпро +26+28
  • Запоріжжя +25+27
  • Донецьк +25+27
  • Луганськ +24+26

Читайте також: Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Оренда квартир у Львові: поради з власного досвіду, як винайняти житло
  • 23 травня, 21:25
  • 418
Дівчина тижня: екзотична модель Сі-Джей Майлз, яка заводить мережу своїми формами (18+)
  • 26 травня, 17:25
  • 797
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 758
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події