У ДСНС оголосили пожежну небезпеку

Що не можна робити за пожежної небезпеки

Рятувальники попередили про ситуацію з пожежною небезпекою у кількох областях країни. Що не можна робити у цей період – читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про те, що у перші дні серпня у частині областей країни через тривалу спеку втримається найвищий рівень небезпеки пожеж.

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"1-2 серпня у південних, східних, більшості районів центральних та Івано-Франківської областей надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", – йдеться у повідомленні.

Що не можна робити за пожежної небезпеки

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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