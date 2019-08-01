Погода в Україні 1 серпня: різке похолодання накриє країну

1 серпня в Україні очікується відчутне зниження температури повітря, адже спека відступить. Місцями можливі короткочасні дощі, які чергуватимуться з проясненнями. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

1 серпня, у четвер, по всій країні прогнозується похолодання. Спекотна погода затримається тільки на Закарпатті та півдні, а в решті областей температура повітря знизиться до +17+26. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У четвер протягом дня в Україні передбачається +22+26 градусів, на Чернігівщині, Харківщині та Сумщині +17+22 градуси, лише на Півдні та на Закарпатті – тепліше, +25+29 градусів. Дощів 1-го серпня майже не буде, трохи в Карпатах та навколо і також збільшиться хмарність з вологістю на півночі України. І все. Багато сонця", – додала вона. У Києві перший день серпня до +20+22, можливий незначні короткочасні дощі.

Прогноз погоди на 1 серпня у містах України:

Ужгород +26+29

Львів +23+25

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +22+24

Рівне +22+24

Луцьк +22+24

Вінниця +23+25

Хмельницький +22+24

Житомир +20+22

Чернігів +19+21

Черкаси +21+23

Миколаїв +26+28

Одеса +27+29

Херсон +26+28

Полтава +20+22

Суми +17+19

Харків +23+25

Дніпро +23+25

Запоріжжя +24+26

Донецьк +21+23

Луганськ +21+23

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