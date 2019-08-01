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Погода в Україні 1 серпня: різке похолодання накриє країну
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1 серпня в Україні очікується відчутне зниження температури повітря, адже спека відступить. Місцями можливі короткочасні дощі, які чергуватимуться з проясненнями. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
1 серпня, у четвер, по всій країні прогнозується похолодання. Спекотна погода затримається тільки на Закарпатті та півдні, а в решті областей температура повітря знизиться до +17+26. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"У четвер протягом дня в Україні передбачається +22+26 градусів, на Чернігівщині, Харківщині та Сумщині +17+22 градуси, лише на Півдні та на Закарпатті – тепліше, +25+29 градусів. Дощів 1-го серпня майже не буде, трохи в Карпатах та навколо і також збільшиться хмарність з вологістю на півночі України. І все. Багато сонця", – додала вона. У Києві перший день серпня до +20+22, можливий незначні короткочасні дощі.
Прогноз погоди на 1 серпня у містах України:
- Ужгород +26+29
- Львів +23+25
- Чернівці +22+24
- Івано-Франківськ +22+24
- Тернопіль +22+24
- Рівне +22+24
- Луцьк +22+24
- Вінниця +23+25
- Хмельницький +22+24
- Житомир +20+22
- Чернігів +19+21
- Черкаси +21+23
- Миколаїв +26+28
- Одеса +27+29
- Херсон +26+28
- Полтава +20+22
- Суми +17+19
- Харків +23+25
- Дніпро +23+25
- Запоріжжя +24+26
- Донецьк +21+23
- Луганськ +21+23
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