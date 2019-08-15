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У ДСНС оголосили попередження про погоду

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Негода в Україні - фото 1
Негода в Україні

Рятувальники повідомили про погіршення погоди у деяких областях країни, а також пожежну небезпеки. Де пройдуть грози, а де варто відмовитись від багаття на природі – читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про різку зміну погоди у частині України 15 серпня, у четвер, а також наслідки тривалої спеки у решті областей.

Детальніше: Погода в Україні 15 серпня: на захід прийшло похолодання та грози

"15 серпня у західних та Житомирській областях грози, вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі (І рівень небезпечності)", – йдеться у повідомленні. Відтак, у Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях через сильні опади очікується підйом рівнів води у річках. Місцями можливе утворення селевих потоків та вихід за заставу.

Також У ДСНС попередили про те, що надзвичайний рівень пожежної небезпеки втримається у східних, центральних та південних областях.

Що не можна робити під час пожежної небезпеки - фото 347793
Що не можна робити під час пожежної небезпеки

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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