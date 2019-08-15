На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У ДСНС оголосили попередження про погоду
-
- 15
Рятувальники повідомили про погіршення погоди у деяких областях країни, а також пожежну небезпеки. Де пройдуть грози, а де варто відмовитись від багаття на природі – читайте далі.
У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про різку зміну погоди у частині України 15 серпня, у четвер, а також наслідки тривалої спеки у решті областей.
Детальніше: Погода в Україні 15 серпня: на захід прийшло похолодання та грози
"15 серпня у західних та Житомирській областях грози, вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі (І рівень небезпечності)", – йдеться у повідомленні. Відтак, у Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях через сильні опади очікується підйом рівнів води у річках. Місцями можливе утворення селевих потоків та вихід за заставу.
Також У ДСНС попередили про те, що надзвичайний рівень пожежної небезпеки втримається у східних, центральних та південних областях.
Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:
- Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
- Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- Заїжджати автомобілем до лісу;
- Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
- Створювати смітники та спалювати відходи;
- Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;
"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.
Читайте також: Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет
-
10:27У Twitter чесно розповіли про появу функції редагування твітів
-
09:51Як насправді чоловіки поводяться, коли самі удома: відео
-
09:29Сексуальна Ельза Хоск прогулялась містом у бікіні
-
08:57У ДСНС оголосили попередження про погоду
-
08:31Японія у вуличних фото, які приковують погляд: яскраві кадри
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
07:55Відома модель plus-size знялася у спокусливій мереживній білизні
-
07:33Геть подуріли: американка вживила в руку ключі від своєї Tesla
-
07:15Погода в Україні 15 серпня: на захід прийшло похолодання та грози
- 14 серпня
-
22:54Samsung Galaxy Note10 + побив рекорд швидкості зарядки
-
22:23ТОП-10 причин займатися сексом якомога частіше
-
21:51Зняла штани і труси: Кеті Перрі звинуватили у домаганні
-
21:24Попри всі міфи: цей популярний напій сприяє схудненню
-
21:0015 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:47Так міг би виглядати швидкісний катер з дизайном Lamborghini
-
20:21Список смартфонів Huawei, які першими оновляться до EMUI 10
-
19:53Xiaomi готує масажер для офісних працівників
-
19:39Кара Делевінь знялася абсолютно голою в пікантній фотосесії
-
19:23Економісти пояснили, як ми обираємо собі партнерів для сексу
-
19:21Університет у Лондоні заборонив бургери: як тепер вчитися бідним студентам?
-
19:08Офіційно: Xiaomi оголосила дату анонсу топового смартфона Mi 9T Pro
-
18:53Привітання з Днем ангела Степана 2019: побажання і картинки на іменини
-
18:42Українська співачка засвітила груди і завела мережу
-
18:23Названо види спорту, які сприяють швидкому схудненню
-
07:15Погода в Україні 15 серпня: на захід прийшло похолодання та грози
- 14 серпня
-
22:23ТОП-10 причин займатися сексом якомога частіше
-
18:23Названо види спорту, які сприяють швидкому схудненню
-
17:00Думаєш, ми не хочемо грати в ЛЧ? Емоційна розмова Циганкова з фаном Динамо (18+)
-
14:00ТЕСТ: Вгадай, хто із зірок вищий
-
12:26Перший концерт Кварталу без Зеленського: як жартували над президентом (відео)
-
07:00Картинки з Медовим Спасом й відкритки для привітання з Маковеєм
- 13 серпня
-
22:41Динамо – Брюгге: відео голів та огляд запеклого матчу Ліги чемпіонів
-
21:15Корисні лайфхаки для подорожі у плацкарті
-
20:00ДИНАМО – БРЮГГЕ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги чемпіонів 13 серпня
-
19:00Гурт [О] – нова літера в українській музиці: усе про фіналіста Ukrainian Song Project 2019
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася легендарна фотомодель Нікі Тейлор (18+)
-
14:25Назад у 90-і: дебютні кліпи найвідоміших українських зірок
-
10:26Найкращий рок тижня: плейлист нових пісень, які зарядять драйвом
-
07:17Погода в Україні 13 серпня: синоптик попередила про найсильнішу спеку
- 12 серпня
-
21:455 речей, які обов'язково потрібно зробити після сексу
-
19:00У які комп'ютерні ігри ми грали 5, 10, 15 і 20 років тому: порція ностальгії
-
17:01KHAYAT – у фіналі Ukrainian Song Project: як звучить нове дихання української музики
-
16:03ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця кімната
-
14:39Притула vs Нікітюк: який зріст мають 25 найвідоміших українських зірок
-
12:15Транспорт майбутнього: 5 причин купити електросамокат
-
10:26Нова популярна музика літа: плейлист свіжих хітів тижня
-
07:15Скільки років знадобиться на ремонт усіх доріг в Україні
- 11 серпня
-
21:27Якими є найпоширеніші сексуальні фантазії в чоловіків і жінок
-
17:25Дівчина тижня: розкута пишногруда австралійська модель Джорджина Джентл (18+)