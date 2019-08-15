У ДСНС оголосили попередження про погоду

Рятувальники повідомили про погіршення погоди у деяких областях країни, а також пожежну небезпеки. Де пройдуть грози, а де варто відмовитись від багаття на природі – читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про різку зміну погоди у частині України 15 серпня, у четвер, а також наслідки тривалої спеки у решті областей.

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"15 серпня у західних та Житомирській областях грози, вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі (І рівень небезпечності)", – йдеться у повідомленні. Відтак, у Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях через сильні опади очікується підйом рівнів води у річках. Місцями можливе утворення селевих потоків та вихід за заставу.

Також У ДСНС попередили про те, що надзвичайний рівень пожежної небезпеки втримається у східних, центральних та південних областях.

Що не можна робити під час пожежної небезпеки

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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