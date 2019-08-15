Погода в Україні 15 серпня: на захід прийшло похолодання та грози

15 серпня в Україні продовжить знижуватись температура повітря, а місцями пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

15 серпня, у четвер, у західних областях прогнозують дощі, місцями зливи з градом та шквалами. Сильний штормовий вітер очікується на Одещині, у центрі та на півночі країни, а от на сході, на півдні та у більшості центральних областей залишиться суха та спекотна погода з високим рівнем пожежної небезпеки. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Спека залишається у південній частині, на Сході та в більшості центральних областей, окрім Вінниччини. Передбачається +30+34 градуси. На Заході вже буде просто холодно, +18+23 градуси. А ось на Півночі – повна демократія: у четвер у Житомирській області +20+23 градуси, у Київській області +23+25 градусів, у Чернігівській області +25+27 градусів, у Сумській області +26+31 градус", – відзначила вона.

У Києві 15 серпня температура опуститься до +24, можливий незначний дощ, а також сильний поривчастий вітер.

Прогноз погоди на 15 серпня у містах України:

Ужгород +20+22

Львів +19+21

Чернівці +18+20

Івано-Франківськ +18+20

Тернопіль +19+21

Рівне +19+21

Луцьк +19+21

Вінниця +24+26

Хмельницький +18+20

Житомир +19+21

Чернігів +25+27

Черкаси +26+28

Миколаїв +30+32

Одеса +28+30

Херсон +29+31

Полтава +30+33

Суми +29+31

Харків +30+33

Дніпро +30+33

Запоріжжя +30+33

Донецьк +30+33

Луганськ +30+33

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