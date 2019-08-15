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Погода в Україні 15 серпня: на захід прийшло похолодання та грози
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15 серпня в Україні продовжить знижуватись температура повітря, а місцями пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
15 серпня, у четвер, у західних областях прогнозують дощі, місцями зливи з градом та шквалами. Сильний штормовий вітер очікується на Одещині, у центрі та на півночі країни, а от на сході, на півдні та у більшості центральних областей залишиться суха та спекотна погода з високим рівнем пожежної небезпеки. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Спека залишається у південній частині, на Сході та в більшості центральних областей, окрім Вінниччини. Передбачається +30+34 градуси. На Заході вже буде просто холодно, +18+23 градуси. А ось на Півночі – повна демократія: у четвер у Житомирській області +20+23 градуси, у Київській області +23+25 градусів, у Чернігівській області +25+27 градусів, у Сумській області +26+31 градус", – відзначила вона.
У Києві 15 серпня температура опуститься до +24, можливий незначний дощ, а також сильний поривчастий вітер.
Прогноз погоди на 15 серпня у містах України:
- Ужгород +20+22
- Львів +19+21
- Чернівці +18+20
- Івано-Франківськ +18+20
- Тернопіль +19+21
- Рівне +19+21
- Луцьк +19+21
- Вінниця +24+26
- Хмельницький +18+20
- Житомир +19+21
- Чернігів +25+27
- Черкаси +26+28
- Миколаїв +30+32
- Одеса +28+30
- Херсон +29+31
- Полтава +30+33
- Суми +29+31
- Харків +30+33
- Дніпро +30+33
- Запоріжжя +30+33
- Донецьк +30+33
- Луганськ +30+33
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