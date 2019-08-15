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Погода в Україні 15 серпня: на захід прийшло похолодання та грози

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Погода в Україні - фото 1
Погода в Україні

15 серпня в Україні продовжить знижуватись температура повітря, а місцями пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

15 серпня, у четвер, у західних областях прогнозують дощі, місцями зливи з градом та шквалами. Сильний штормовий вітер очікується на Одещині, у центрі та на півночі країни, а от на сході, на півдні та у більшості центральних областей залишиться суха та спекотна погода з високим рівнем пожежної небезпеки. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Спека залишається у південній частині, на Сході та в більшості центральних областей, окрім Вінниччини. Передбачається +30+34 градуси. На Заході вже буде просто холодно, +18+23 градуси. А ось на Півночі повна демократія: у четвер у Житомирській області +20+23 градуси, у Київській області +23+25 градусів, у Чернігівській області +25+27 градусів, у Сумській області +26+31 градус", – відзначила вона.

У Києві 15 серпня температура опуститься до +24, можливий незначний дощ, а також сильний поривчастий вітер.

Прогноз погоди на 15 серпня у містах України:

Погода в Україні 15 серпня: на захід прийшло похолодання та грози - фото 347732
  • Ужгород +20+22
  • Львів +19+21
  • Чернівці +18+20
  • Івано-Франківськ +18+20
  • Тернопіль +19+21
  • Рівне +19+21
  • Луцьк +19+21
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +18+20
  • Житомир +19+21
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +28+30
  • Херсон +29+31
  • Полтава +30+33
  • Суми +29+31
  • Харків +30+33
  • Дніпро +30+33
  • Запоріжжя +30+33
  • Донецьк +30+33
  • Луганськ +30+33

Читайте також: Гроза в Києві: в мережі з'явилися видовищні знімки негоди

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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