У ДСНС оголосили попередження про небезпеку

Рятувальники повідомили про різку зміну погоди у кількох областях, а також про наслідки тривалої спеки. Детальніше про негоду читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про те, що у частині областей країни сьогодні, 4 липня, погіршать погодні умови.

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"За даними УкрГідрометцентру, 4 липня у південній частині країни місцями грози та шквали 15-20 м/с", – йдеться у повідомленні.

До того ж, в окремих регіонах оголошену найвищий рівень пожежної небезпеки у період 4-7 липня. Тільки у Київській, Волинській, Чернігівські та Житомирській областях втримається небезпека пожеж 4 класу.

"У Києві 4-7 липня очікується висока (4 класу) пожежна небезпека. По Київській області: 4-6 липня висока (4 класу), у східних районах. 7 липня у більшості районів області надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", – наголошують рятувальники.

Пожежна небезпека в Україні

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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