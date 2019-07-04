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Погода в Україні 4 липня: у північних областях прогнозуються дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

4 липня в Україні серйозних опадів не прогнозується, а температура повітря почне знижуватись. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

4 липня, у четвер, у більшості областей відчутно спаде спека, а суттєвих опадів не очікується. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, побільшає сонця, а середня температура втримається на рівні +21+26, на півдні до +25+29.

"На Півночі північно-західний вітер може періодично суттєво посилюватися та можливі локальні невеликі дощі. Окремі дощі також ймовірні на Луганщині та Донеччині. Але на загальну сонячну картину це не повинно вплинути", – додала вона.

У Києві в четвер істотних опадів не прогнозується, вдень повітря прогріється до +20+23.

Прогноз погоди на 4 липня у містах України:

Погода в Україні 4 липня: у північних областях прогнозуються дощі - фото 338009
  • Ужгород +23+25
  • Львів +22+24
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +21+23
  • Рівне +20+22
  • Луцьк +20+22
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +22+24
  • Житомир +20+22
  • Чернігів +20+24
  • Черкаси +24+26
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +27+29
  • Херсон +27+29
  • Полтава +23+25
  • Суми +21+23
  • Харків +24+26
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +25+27
  • Луганськ +26+28

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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