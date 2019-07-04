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Погода в Україні 4 липня: у північних областях прогнозуються дощі
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4 липня в Україні серйозних опадів не прогнозується, а температура повітря почне знижуватись. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
4 липня, у четвер, у більшості областей відчутно спаде спека, а суттєвих опадів не очікується. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, побільшає сонця, а середня температура втримається на рівні +21+26, на півдні до +25+29.
"На Півночі північно-західний вітер може періодично суттєво посилюватися та можливі локальні невеликі дощі. Окремі дощі також ймовірні на Луганщині та Донеччині. Але на загальну сонячну картину це не повинно вплинути", – додала вона.
У Києві в четвер істотних опадів не прогнозується, вдень повітря прогріється до +20+23.
Прогноз погоди на 4 липня у містах України:
- Ужгород +23+25
- Львів +22+24
- Чернівці +22+24
- Івано-Франківськ +23+25
- Тернопіль +21+23
- Рівне +20+22
- Луцьк +20+22
- Вінниця +24+26
- Хмельницький +22+24
- Житомир +20+22
- Чернігів +20+24
- Черкаси +24+26
- Миколаїв +27+29
- Одеса +27+29
- Херсон +27+29
- Полтава +23+25
- Суми +21+23
- Харків +24+26
- Дніпро +25+27
- Запоріжжя +27+29
- Донецьк +25+27
- Луганськ +26+28
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