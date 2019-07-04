Погода в Україні 4 липня: у північних областях прогнозуються дощі

4 липня в Україні серйозних опадів не прогнозується, а температура повітря почне знижуватись. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

4 липня, у четвер, у більшості областей відчутно спаде спека, а суттєвих опадів не очікується. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, побільшає сонця, а середня температура втримається на рівні +21+26, на півдні до +25+29.

"На Півночі північно-західний вітер може періодично суттєво посилюватися та можливі локальні невеликі дощі. Окремі дощі також ймовірні на Луганщині та Донеччині. Але на загальну сонячну картину це не повинно вплинути", – додала вона.

У Києві в четвер істотних опадів не прогнозується, вдень повітря прогріється до +20+23.

Прогноз погоди на 4 липня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +22+24

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +21+23

Рівне +20+22

Луцьк +20+22

Вінниця +24+26

Хмельницький +22+24

Житомир +20+22

Чернігів +20+24

Черкаси +24+26

Миколаїв +27+29

Одеса +27+29

Херсон +27+29

Полтава +23+25

Суми +21+23

Харків +24+26

Дніпро +25+27

Запоріжжя +27+29

Донецьк +25+27

Луганськ +26+28

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