У ДСНС оголосили попередження про небезпеку

Рятувальники попередили про наслідки тривалої спеки у кількох областях України. Бережіть себе та дотримуйтесь простих правил безпеки. Детальніше про погоду далі.

У прес-центрі держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про те, що тривала спекотна погода та відсутність суттєвих опадів втримують в країні високий рівень небезпеки пожеж в останні дні червня.

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"За прогнозом УкрГідрометцентру, 29-30 червня в Україні, крім західних та більшості районів північних областей, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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