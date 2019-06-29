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Погода в Україні 29 червня: у східних областях очікуються грози

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

29 червня спека в Україні продовжить спадати, а дощі з сильним вітром чергуватимуться з проясненнями. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

29 червня, у суботу, в країні очікується неоднорідний температурний режим, адже вже у неділю відчутно потеплішає. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У суботу в Україні протягом дня очікується +18+23 градуси, у неділю потепліє до +22+26 градусів, на Заході до +29 градусів, а на Сході та південному сході, на Запоріжжі, наприклад. передбачається +21+24 градуси. У нічні години взагалі згадаємо про ковдри, адже температура повітря знизиться до +9+14 градусів! Періодичні невеликі дощі можливі, проте опади успішно чергуватимуться із сонцем, якого також вистачатиме. Тобто, сильних злив не буде вихідними", – поділилась вона.

У Києві 29 червня втримається комфортна погода, до +20+22, можливі незначні локальні дощі.

Прогноз погоди на 29 червня у містах України:

Погода в Україні 29 червня: у східних областях очікуються грози - фото 337108
  • Ужгород +22+23
  • Львів +20+22
  • Чернівці +20+22
  • Івано-Франківськ +20+22
  • Тернопіль +20+22
  • Рівне +20+22
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +20+22
  • Хмельницький +20+22
  • Житомир +19+21
  • Чернігів +19+21
  • Черкаси +19+21
  • Миколаїв +24+26
  • Одеса +24+26
  • Херсон +25+27
  • Полтава +20+22
  • Суми +19+21
  • Харків +19+21
  • Дніпро +22+24
  • Запоріжжя +24+26
  • Донецьк +23+25
  • Луганськ +21+23

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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