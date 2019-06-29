Погода в Україні 29 червня: у східних областях очікуються грози

29 червня спека в Україні продовжить спадати, а дощі з сильним вітром чергуватимуться з проясненнями. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

29 червня, у суботу, в країні очікується неоднорідний температурний режим, адже вже у неділю відчутно потеплішає. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У суботу в Україні протягом дня очікується +18+23 градуси, у неділю потепліє до +22+26 градусів, на Заході до +29 градусів, а на Сході та південному сході, на Запоріжжі, наприклад. передбачається +21+24 градуси. У нічні години взагалі згадаємо про ковдри, адже температура повітря знизиться до +9+14 градусів! Періодичні невеликі дощі можливі, проте опади успішно чергуватимуться із сонцем, якого також вистачатиме. Тобто, сильних злив не буде вихідними", – поділилась вона.

У Києві 29 червня втримається комфортна погода, до +20+22, можливі незначні локальні дощі.

Прогноз погоди на 29 червня у містах України:

Ужгород +22+23

Львів +20+22

Чернівці +20+22

Івано-Франківськ +20+22

Тернопіль +20+22

Рівне +20+22

Луцьк +21+23

Вінниця +20+22

Хмельницький +20+22

Житомир +19+21

Чернігів +19+21

Черкаси +19+21

Миколаїв +24+26

Одеса +24+26

Херсон +25+27

Полтава +20+22

Суми +19+21

Харків +19+21

Дніпро +22+24

Запоріжжя +24+26

Донецьк +23+25

Луганськ +21+23

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