У ДСНС оголосили попередження для українців

Рятувальники повідомили про наслідки тривалої спеки у більшості областей України. Детальніше про погоду та небезпеку пожеж читайте далі.

У ДСНС розповіли про те, що через відсутність дощів та спекотну погоду в країні втримується високий рівень пожежної небезпеки у найближчі кілька днів.

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" 12-16 вересня в Україні, крім Карпат, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Києві та Київській області 12-16 вересня, як зазначається, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що такий високий рівень пожежної небезпеки збільшує ризики появи пожеж на відкритих територіях та природних екосистемах.

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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