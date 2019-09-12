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Погода в Україні 12 вересня: літня спека повертається

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

12 вересня в Україні затримається малохмарна та по-літньому тепла погода, однак ненадовго. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

12 вересня, у четвер, антициклон визначатиме погоду в країні, тому вдень у всіх областях очікується спека та відсутність опадів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, температура вдень сягне позначок у +25+30.

"У Києві у четвер погода отримає метеорологічний Оскар сонячно, сухо та близько +28 градусів. У п'ятницю вся оця, підсвічена сонцем та вогняними чорнобривцями, розкіш потриває. А в суботу та неділю нас перетинатиме холодний атмосферний фронт, пройдуть дощі та похолодає", – додала вона.

Прогноз погоди на 12 вересня у містах України:

Погода в Україні 12 вересня: літня спека повертається - фото 354318
  • Ужгород +25+27
  • Львів +25+27
  • Чернівці +25+27
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +28+30
  • Одеса +26+28
  • Херсон +26+28
  • Полтава +26+28
  • Суми +25+27
  • Харків +25+27
  • Дніпро +26+28
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +24+26
  • Луганськ +25+27

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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