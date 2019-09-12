Погода в Україні 12 вересня: літня спека повертається

12 вересня в Україні затримається малохмарна та по-літньому тепла погода, однак ненадовго. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

12 вересня, у четвер, антициклон визначатиме погоду в країні, тому вдень у всіх областях очікується спека та відсутність опадів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, температура вдень сягне позначок у +25+30.

"У Києві у четвер погода отримає метеорологічний Оскар – сонячно, сухо та близько +28 градусів. У п'ятницю вся оця, підсвічена сонцем та вогняними чорнобривцями, розкіш потриває. А в суботу та неділю нас перетинатиме холодний атмосферний фронт, пройдуть дощі та похолодає", – додала вона.

Прогноз погоди на 12 вересня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +25+27

Чернівці +25+27

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +25+27

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +25+27

Хмельницький +25+27

Житомир +26+28

Чернігів +26+28

Черкаси +26+28

Миколаїв +28+30

Одеса +26+28

Херсон +26+28

Полтава +26+28

Суми +25+27

Харків +25+27

Дніпро +26+28

Запоріжжя +26+28

Донецьк +24+26

Луганськ +25+27

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