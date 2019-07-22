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У ДСНС оголосили попередження для українців

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Наслідки негоди в Україні - фото 1
Наслідки негоди в Україні

Рятувальники повідомили про наслідки погіршення погодних умов, а також небезпеку пожеж. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про ситуацію з погодою в країні 22 липня, у понеділок.

Детальніше: Погода в Україні 22 липня: у яких областях пройдуть дощі з грозами

Через значні опади на Львівщині, Закарпатті та Івано-Франківщині очікується підйом рівнів води на річках. Рятувальники додають, що загрози негативних наслідків нема. Можливе формування схилового стоку і локальних потоків.

"22 липня у південній частині, східних, центральних та більшості районів Київської області надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – також йдеться у повідомленні.

Пожежна небезпека в Україні - фото 342515
Пожежна небезпека в Україні

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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