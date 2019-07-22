У ДСНС оголосили попередження для українців

Рятувальники повідомили про наслідки погіршення погодних умов, а також небезпеку пожеж. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про ситуацію з погодою в країні 22 липня, у понеділок.

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Через значні опади на Львівщині, Закарпатті та Івано-Франківщині очікується підйом рівнів води на річках. Рятувальники додають, що загрози негативних наслідків нема. Можливе формування схилового стоку і локальних потоків.

"22 липня у південній частині, східних, центральних та більшості районів Київської області надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – також йдеться у повідомленні.

Пожежна небезпека в Україні

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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