Погода в Україні 22 липня: у яких областях пройдуть дощі з грозами

22 липня у деяких областях країни почне стихати спека, а майже на всій території прогнозуються короткочасні дощі зі зливами. Детальніше про погоду сьогодні читайте далі.

22 липня, у понеділок, в країні очікується атмосферна нестабільність, оскільки на заході та півночі пройдуть дощі, які до кінця дня дійдуть і до Одещини та південного сходу. Лише на сході та на півдні переважатиме суха та сонячна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря 22 липня суттєво не зміниться, вдень +25+30, на Заході +23+28, на Півдні та Сході плюс більшість центральних областей очікується +28+33 градуси. Проте на крайній півночі вже дмухне прийдешнє похолодання, у північних районах Чернігівщини та Київщини завтра +23+25 градусів. У Києві 22 липня очікуються періодичні короткочасні дощі, грози. Температура повітря найближчої ночі +15+19 градусів, завтра вдень +25+27 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 22 липня у містах України:

Ужгород +27+29

Львів +25+27

Чернівці +24+26

Івано-Франківськ +25+27

Тернопіль +25+27

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +26+28

Хмельницький +25+27

Житомир +25+27

Чернігів +26+28

Черкаси +26+28

Миколаїв +29+31

Одеса +28+30

Херсон +30+32

Полтава +26+28

Суми +26+28

Харків +28+30

Дніпро +28+30

Запоріжжя +30+32

Донецьк +29+31

Луганськ +28+30

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