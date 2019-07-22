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Погода в Україні 22 липня: у яких областях пройдуть дощі з грозами

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

22 липня у деяких областях країни почне стихати спека, а майже на всій території прогнозуються короткочасні дощі зі зливами. Детальніше про погоду сьогодні читайте далі.

22 липня, у понеділок, в країні очікується атмосферна нестабільність, оскільки на заході та півночі пройдуть дощі, які до кінця дня дійдуть і до Одещини та південного сходу. Лише на сході та на півдні переважатиме суха та сонячна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря 22 липня суттєво не зміниться, вдень +25+30, на Заході +23+28, на Півдні та Сході плюс більшість центральних областей очікується +28+33 градуси. Проте на крайній півночі вже дмухне прийдешнє похолодання, у північних районах Чернігівщини та Київщини завтра +23+25 градусів. У Києві 22 липня очікуються періодичні короткочасні дощі, грози. Температура повітря найближчої ночі +15+19 градусів, завтра вдень +25+27 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 22 липня у містах України:

Погода в Україні 22 липня: у яких областях пройдуть дощі з грозами - фото 342389
  • Ужгород +27+29
  • Львів +25+27
  • Чернівці +24+26
  • Івано-Франківськ +25+27
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +28+30
  • Херсон +30+32
  • Полтава +26+28
  • Суми +26+28
  • Харків +28+30
  • Дніпро +28+30
  • Запоріжжя +30+32
  • Донецьк +29+31
  • Луганськ +28+30

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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